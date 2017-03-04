Москва, 4 марта, 2017, 03:48 — ИА Регнум. Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал обвинения в связях с Москвой, звучащие в адрес администрации президента США Дональда Трампа.

geralt Покемон

«Главный вопрос в Вашингтоне: кто, что и когда сказал послу России. Все заняты расследованием «связей с русскими». Других дел нет: покемонов ловят», — написал сенатор на своей странице в Twitter.

Демократы в США ведут полномасштабную информационную войну против главы Белого дома, распространяя через подконтрольные им СМИ ложную информацию о связях с Россией того или иного члена команды Дональда Трампа.

Ранее общение с послом России Сергеем Кисляком стоило должности советнику президента США по национальной безопасности, генералу Майклу Флинну, а на текущей неделе в центре скандала из-за общения с российским дипломатом оказался генпрокурор США Джефф Сешнс.

3 марта Дональд Трамп решил нанести встречный удар по своим противникам из Демократической партии. Глава государства опубликовал в своём микроблоге в Twitter фотоснимки, на которых лидеры демократического меньшинства в Сенате и Палате представителей Чак Шумер и Нэнси Пелоси запечатлены с президентом России Владимиром Путиным и российским послом Сергеем Кисляком, и потребовал провести расследование в отношении конгрессменов.