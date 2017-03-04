Париж, 4 марта, 2017, 03:21 — ИА Регнум. Глава предвыборного штаба кандидата в президенты Франции от Республиканской партии Франсуа Фийона покинул команду, передает Reuters.

Флаг Франции

Согласно заявлению команды Фийона, Патрик Стефанини добровольно ушел с поста руководителя штаба. Стефанини будет исполнять свои обязанности до понедельника, после чего его заменит Винсент Шрики.

Стефанини стал очередным членом команды республиканского кандидата, который заявил о выходе из предвыборного штаба на этой неделе.

Как сообщало ИА REGNUM, вчера о выходе из команды Фийона заявил Доминик Бассеро. До этого свой пост покинул официальный представитель Фийона Тьерри Солер.

Напомним, президентские выборы во Франции состоятся в апреле — мае 2017 года. По данным социологических опросов, Франсуа Фийон идет на третьем месте и уступает кандидату от «Национального фронта» Марин Ле Пен и бывшему министру финансов Эммануэлю Макрону.