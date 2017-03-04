Москва, 4 марта, 2017, 03:22 — ИА Регнум. В Сирии за сутки 3 марта зафиксировано 12 нарушений режима прекращения боевых действий. Об этом говорится в информационном бюллетене Центра по примирению враждующих сторон, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Jirka Matousek Флаг Турции

«Российской частью представительства совместной российско-турецкой комиссии по рассмотрению вопросов, связанных с нарушениями Единого соглашения, за сутки зафиксировано 11 нарушений в провинциях Дамаск, Латакия и Хама», — говорится в документе.

Сообщается, что турецкой частью представительства было зафиксировано 13 нарушений в провинциях Алеппо, Дамаск, Деръа, Хама и Хомс, однако в ходе разбирательств по данным эпизодам российской стороной был подтверждён только один факт нарушения.

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В течение суток подписано восемь соглашений о присоединении к режиму прекращения боевых действий населённых пунктов в провинциях Деръа, Хама, Хомс и Эль-Кунейтра. Общее количество населённых пунктов, заключивших соглашения о примирении, таким образом, увеличилось до 1291.

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За сутки под контроль правительственных войск Сирии перешло 186 квадратных километра территории. В общей сложности с начала текущего года под контроль правительства перешло более 2611 квадратных километров территории, от формирований террористической организации «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) освобождён 91 населённый пункт.

Как сообщало ИА REGNUM, режим прекращения боевых действий введен в Сирии с 30 декабря 2016 года. Правительство Сирии подписало соглашение о перемирии с основными вооружёнными группировками оппозиции. Гарантами этого соглашения выступили Россия, Турция и Иран.

Режим прекращения огня не распространяется на группировки, признанные террористическими Советом безопасности ООН.

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