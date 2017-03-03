Шри-Джаяварденепура-Котте, 4 марта, 2017, 02:52 — ИА Регнум. Посольство России в Шри-Ланке находится в контакте с местной миграционной службой по вопросу освобождения девяти граждан России, о задержании которых стало известно 3 марта. Об этом сообщает на странице российского диппредставительства в Facebook.

Sri-lanka.mid.ru Посольство России в Шри-Ланке

«В связи с распространяющейся в СМИ информацией, сообщаем, что посольство находится в тесном контакте с Миграционной службой Шри-Ланки для разрешения ситуации и освобождения задержанных», — говорится в сообщении.

По информации посольства, части россиян предъявлялись обвинения в нарушении правил пребывания в стране. «После проведения необходимых проверок со стороны ланкийских властей посольство будет добиваться освобождения всех задержанных без обоснованных причин», — отмечают в диппредствительстве.

О задержании граждан России на Шри-Ланке ранее сообщил телеканал «Дождь». Как заявил один из задержанных Михаил Степаненко, у властей страны возникли «какие-то претензии по работе». Отмечалось, что трое из задержанных владеют компанией, предоставляющей услуги по катанию на сёрфе, на южном побережье острова в районе города Кабалана.

По словам Степаненко, 27 февраля полицейские прибыли на виллу, которую снимали граждане России, с целью проверки паспортов. У девятерых из них документы были изъяты, им было предписано 1 марта явиться в миграционную службу. После посещения миграционного офиса российские граждане были помещены в тюрьму для нелегалов.

Телеканал «Звезда» приводит фотографии с места содержания задержанных, на которых видно, что бараки перенаселены, люди находятся в антисанитарных условиях. Один из задержанных сообщил телеканалу, что им приходится спать на полу, а также рассказал, что в тюрьме содержится женщина из России, которая находится там уже семь месяцев