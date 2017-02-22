Пекин, 4 марта, 2017, 02:50 — ИА Регнум. »Текущая ситуация на Корейском полуострове крайне чувствительна и сложна, — заявил представитель МИД КНР Гэн Шуан. — Все заинтересованные стороны должны прилагать усилия к ослаблению напряженности на полуострове и поддержанию мира и стабильности на северо-востоке Азии».

Huanqiu.com Объединенные силы ВС США и Южной Кореи

Он подчеркнул также, что несогласие Китая с размещением в Южной Корее американского противоракетного комплекса подвижного наземного базирования для высотного атмосферного перехвата ракет средней дальности (THAAD) является обоснованным и прозрачным.

«Мы призывает вовлеченные стороны прекратить разворачивание комплекса и не заходить слишком далеко по неверно выбранному пути», — заключил дипломат.

Напомним, что совместные полевые учения США и Южной Кореи под названием Foal Eagle начались 1 марта и продлятся до конца апреля.