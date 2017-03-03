Каир, 4 марта, 2017, 02:51 — ИА Регнум. Министерство внутренних дел Египта сообщило об уничтожении четверых боевиков радикальной пан-исламистской организации «Братья-мусульмане» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), передает Reuters.

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Согласно сообщению властей, боевики напали на полицейских в Гизе и были убиты ответным огнем. Возглавлял нападавших «такфиристов» 30-летний боевик Самех Мохамед Фарахат Абд-эль-Магид.

Напомним, летом 2013 года военные свергли правительство «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), захвативших власть в Египте в ходе «Арабской весны», после чего страну возглавил действующий президент Абдель Фаттах Ас-Сиси.

В настоящий момент большинство лидеров «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) уничтожены или находятся под стражей. Также под арестом остается лидер организации, бывший президент Египта Мохаммед Мурси.

Как сообщало ИА REGNUM, 1 марта в Египте были задержаны еще девять высокопоставленных членов радикальной пан-исламистской группировки. Одним из задержанных был Абдул Рахман Мурси, член руководящего совета «Братьев-мусульман» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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