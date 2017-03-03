Бугуруслан, Оренбургская область, 4 марта, 2017, 02:27 — ИА Регнум. В Оренбургской области сотрудники ГИБДД проводят операцию по спасению белых тигров. Грузовик с редкими животными вылетел в кювет на трассе «Москва — Челябинск», сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

Белый тигр

Инцидент произошёл вечером 3 марта в районе села Северное Бугурусланского района. В дежурную часть полиции обратился гражданин, который сообщил, что на трассе находится грузовик, съехавший в кювет.

«Звонивший пояснил, что он сдал в аренду автомобиль, который оборудован системой ГЛОНАСС. На протяжении нескольких часов автомобиль находится без движения», — сообщили в МВД.

Мужчина уточнил, что в автомобиле находятся тигры редкой породы, которых перевозили из Волгограда в цирк города Уфы. Вместе с фурой следовала машина сопровождения с кормом.

Прибывшие на место сотрудники ГИБДД обнаружили грузовик недалеко от автодороги. Водителя на месте не было, как и автомобиля сопровождения.

«Из кузова фуры доносились звуки. Полицейскими были уведомлены все службы города и области. На место происшествия из города Уфы прибыл дрессировщик. При вскрытии отсека фуры внутри были обнаружены клетки с пятью тиграми. Животные были напуганы, но вытащить их из фуры пока не удалось», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на месте продолжают работать полицейские. Организованы дорожные службы для расчистки снега вокруг автомобиля, ожидается прибытие спецтехники. Проводится работа по установлению местонахождения водителя и машины спецсопровождения.