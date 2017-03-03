Пекин, 4 марта, 2017, 02:27 — ИА Регнум. Тема частных инвестиций стала одной из самых обсуждаемых на открывшейся в пятницу, 3 марта ежегодной сессии Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета, сообщает 3 марта информационное агентство «Синьхуа».

Ethan Инвестиции

Член комитета и по совместительству председатель сианьской компании Tang West Market Group Лю Цзяньчжун выразил надежду, что правительство запустит больше административных, финансовых и системных реформ в целях привлечения частных инвестиций.

«В конце прошлого года Китай впервые выпустил директиву о совершенствовании защиты права собственности в целях укрепления конфиденциальности и социальной справедливости, что крайне важно для частных инвесторов», — заявил Лю.

Центральный комитет Ассоциации демократического национального строительства Китая рекомендовал правительству КНР конкретизировать шаги по привлечению большего объема частного капитала в реальную экономику и увеличению роли частных инвестиций во вспомогательных сферах обслуживания, которые по-прежнему сильно зарегулированы.

Напомним, что начавшаяся в 3 марта в Китае пятая сессия Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета 12-го созыва призвана обсудить важнейшие вопросы дальнейшего развития страны в ключевых сферах, включая политику, экономику и общество.