Мехико, 4 марта, 2017, 02:15 — ИА Регнум. В мексиканском штате Герреро вооруженные бандиты совершили нападение на журналиста Сесилио Пинеда Бирто, он скончался от полученных огнестрельных ранений, передает Associated Press.

Илья Репин. Продавец новостей (фрагмент). 1873

По информации, предоставленной полицией, журналист был расстрелян на улице в Сьюдад-Альтамирано двумя нападавшими. Бирто погиб на месте от десяти огнестрельных ранений. Причина нападения пока остается невыясненной.

Коллега погибшего, Карлос Лория, координатор Комитета по защите журналистов, считает, что убийство могло быть связано с профессиональной деятельностью Бирто, основателя радио La Voz de Tierra Caliente.

По официальным данным, с 1992 года в Мексике были убиты 86 журналистов, однако только в 37 случаях было доказано, что покушение было связано с их профессиональной деятельностью. Неофициальные данные отличаются на порядок — согласно La Radio del Sur, только за последние десять лет в Мексике было убито 800 журналистов.