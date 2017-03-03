Вашингтон, 4 марта, 2017, 02:10 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп вслед за доказательством «связи с Россией» лидера демократического меньшинства в Сенате Чака Шумера представил аналогичное свидетельство о лидере демократов в Палате представителей Нэнси Пелоси.

Здание Конгресса США

В своём микроблоге в Twitter глава Белого дома разместил ссылку на материал издания Politico, в котором говорится о встрече Нэнси Пелоси с российским послом в США Сергеем Кисляком, состоявшейся в 2010 году.

«Настоящим я требую провести второе расследование после Шумера — в отношении Пелоси за её тесные связи с Россией и её ложь по этому поводу», — написал Дональд Трамп.

Ранее президент США опубликовал в своём Twitter фотографию, на которой лидер демократов в Сенате Чак Шумер и президент России Владимир Путин едят пончики и пьют кофе.

«Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!», — заявил при этом Дональд Трамп.

Демократы в США ведут полномасштабную информационную войну против главы Белого дома и его команды, распространяя через подконтрольные им СМИ ложную информацию о связях с Россией того или иного члена команды Дональда Трампа.

Общение с послом России Сергеем Кисляком уже стоило должности советнику президента США по национальной безопасности, генералу Майклу Флинну, а 2 марта в центре скандала из-за общения с российским дипломатом оказался генпрокурор США Джефф Сешнс.