Тегеран, 4 марта, 2017, 02:08 — ИА Регнум. Несколько сотен иранцев собрались в зале Музея кино в Тегеране, чтобы отпраздновать получение режиссером Асгаром Фархади премии «Оскар», передает Associated Press.

Sunfyre Асгар Фархади

К собравшимся в зале по видеосвязи обратился сам режиссер — он находится в Испании на съемках, но заявляет, что его «сердце» всегда в Иране.

«Пожалуйста, молитесь за меня, чтобы я мог… вернуться в Иран и снимать фильмы здесь, — сказал Фархади. — Для меня снимать фильмы в Иране — это снимать фильмы с чистым сердцем».

Напомним, 1 марта Американская киноакадемия вручила иранскому режиссеру премию «Оскар» в номинации «Лучший фильм на иностранном языке» за его фильм «Коммивояжер». Это уже второй «Оскар» для Фархади — первым была отмечена его картина 2011 года «Развод Надера и Симин».

Стоит отметить, что в этом году режиссер отказался посетить церемонию «Оскар» в знак протеста против политики Соединенных Штатов в отношении Ирана. «В отместку» Госдеп США сначала поздравил, а потом удалил поздравления Фархади на своем сайте.