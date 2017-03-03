Москва, 4 марта, 2017, 01:37 — ИА Регнум. Следственный комитет проводит проверку по факту гибели подозреваемого в московском следственном изоляторе «Бутырка». Об этом 3 марта сообщила пресс-служба столичного управления ведомства, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

«Проводится доследственная проверка по факту обнаружения в камере карантинного отделения ФКУ СИЗО №2 управления ФСИН России по городу Москве тела 30-летнего мужчины», — сообщили в Следственном комитете.

Отмечается, что по предварительным данным, мужчина покончил жизнь самоубийством.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Назначено судебно-медицинское исследование. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее СМИ сообщили, что в СИЗО «Бутырка» во время обеда совершил суицид 30-летний уроженец Калмыкии Михаил Д.

По информации Следственного комитета, мужчина подозревался в совершении преступлений, предусмотренных статьёй 228.1 УК России «Незаконный оборот наркотических средств».