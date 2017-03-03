Берлин, 4 марта, 2017, 01:36 — ИА Регнум. Власти Германии объявили о целевой программе по выращиванию конопли, в соответствии с принятым законом, разрешающим использование марихуаны в лечебных целях, передает Associated Press.

Carlos Gracia Марихуана

В соответствии с заявлением Федерального института лекарственных средств и изделий медицинского назначения, выращивание наркотического средства под государственным контролем начнется в 2019 году.

Также сообщается, что для контроля за процессом создается «ведомство каннабиса». Это же ведомство организует конкурс на выращивание конопли для компаний Европейского Союза.

До получения первого урожая «ведомство каннабиса» будет передавать больным, которым прописано лечение марихуаной, импортный наркотик из Нидерландов и Канады.

В настоящий момент разрешение на использование марихуаны в лечебных целях имеют 1000 граждан Германии. Использование марихуаны для целей, не связанных с медициной, запрещено.

В большинстве стран мира, в том числе и в России, марихуана является наркотическим средством, не имеющим медицинского применения, и полностью запрещена к хранению, употреблению и распространению.

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