Ханты-Мансийск, 4 марта, 2017, 01:02 — ИА Регнум. В Мегионе (ХМАО) бывший директор департамента муниципальной собственности подозревается в нескольких преступных деяниях. По халатности, превышая полномочия, она, по мнению следствия, лишила город как минимум 35 млн рублей, сообщили корреспонденту РЕ в СКР по ХМАО.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Закон

Как полагает следствие, в 2010 году чиновница согласовала ходатайство о проживании одного из жителей города Мегиона и членов его семьи в муниципальной квартире. Жилье мегионцу было предоставлено с нарушением установленного законом порядка.

Семья жила в муниципальной квартире до сентября 2016 года без оформления правоустанавливающих документов, не платила за пользование помещением. Потери понес бюджет города. Также нарушены права граждан, стоящих в очереди на жилье.

Ранее, в 2004 году между администрацией Мегиона и ОАО «Мегионнефтестрой» был заключен договор аренды земельного участка. В 2011 году акционерное общество обратилось в горадминистрацию с заявлением о прекращении права аренды земельного участка для продажи недвижимости, находящейся на нем, трем другим коммерческим организациям. Однако в расторжении договора аренды «Мегионнефтестрою» бывшим директором департамента муниципальной собственности было отказано.

Далее за аренду городской земли никто не платил ‑ и другие фирмы, и ОАО «Мегионнефтестрой». Директор департамента до конца 2015 года начисляла арендную плату акционерному обществу, но на оплате не настаивала. А в декабре 2015 года ОАО «Мегионнефтестрой» прекратило свою деятельность в связи с ликвидацией. Бюджет Мегиона недополучил 19 млн рублей.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, данная чиновница в ноябре 2014 года заключила от имени горадминистрации договор между департаментом муниципальной собственности и ООО «Имущественный комплекс» на аренду земельного участка площадью 161 952 кв. м (16 га) в производственной зоне на срок 10 лет для использования под земли общего пользования. Установленная договором арендная плата составила менее одного рубля в год. В местный бюджет за использование данной земли поступило всего три копейки. Бюджет Мегиона с этой «сделки» недополучил более 16 млн рублей, считает следствие.