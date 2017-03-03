Йошкар-Ола, 4 марта, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Мэрия Йошкар-Олы подготовила проект документа о возобновлении муниципальной льготы на проезд в общественном транспорте для пенсионеров и школьников. Депутаты города рассмотрят проект в марте, сообщает пресс-служба администрации столицы Марий Эл.

Александра Майер ИА REGNUM По дороге в школу

Возобновить действие льгот предлагается с 1 апреля 2017 года. Размер муниципальной льготы при покупке проездного для пенсионеров составит 100 рублей, для школьников — 260 рублей.

В муниципалитете отметили, что льготы были отменены «для решения организационных и технических вопросов» по их предоставлению.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в декабре прошлого года депутаты Горсобрания Йошкар-Олы собирались отменить льготный проезд с 1 января 2017 года сроком на 12 месяцев. Однако потом передумали и отменили льготы только на три месяца, рассматривая вариант перехода к монетизации.

Представитель фракции «Справедливая Россия» Андрей Заболотских сетовал, что «муниципалитет получил рекомендацию приостановить выплаты в том виде, в котором они осуществлялись до самого последнего времени», не уточняя, откуда эта рекомендация поступила.

Сообщалось, что в марте депутаты вернутся к вопросу льгот, но при его решении будут исходить из возможностей бюджета.