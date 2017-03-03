Порт-о-Пренс, 4 марта, 2017, 01:03 — ИА Регнум. Бывший президент Гаити Рене Гарсия Преваль скончался в своем доме в Порт-о-Пренсе в возрасте 74 лет, передает Associated Press.

Рене Гарсия Преваль

О смерти Преваля сообщил действующий президент Гаити Жовенель Моиз.

«Я с грустью узнал о смерти бывшего президента Рене Преваля, — написал Моиз в своем «Твиттере». — Я склоняюсь перед этим достойным сыном Гаити».

Причина смерти экс-президента, который с 2011 года не участвовал в политике и жил с семьей в столице Гаити, пока не сообщается.

Преваль был избранным президентом дважды, в 2001—2006 годах и в 2006—2011 годах. Во время его руководства страна пережила самую страшную катастрофу в своей истории — разрушительное землетрясение 2010 года, жертвами которого стало более 300 тыс. человек.

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