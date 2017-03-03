Пекин, 4 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Китай перейдет от экстенсивного увеличения объема продаж к изменению структуры продукции в международной торговле, заявил в среду, 3 марта новый министр промышленности КНР Чжун Шань, сообщает 3 марта китайское информационное агентство «Синьхуа».

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Министерство торговли будет в дальнейшем предпринимать меры по усилению роли Китая в качестве одного из крупнейших игроков на мировой торговой арене, заявил Чжун в кулуарах пятой сессии Всекитайского комитета Народного политического консультационного совета 12-го созыва.

Китай стабилизировал свои позиции в международной торговле и перешел к росту за последние несколько месяцев, однако опасения Поднебесной взывает растущий торговый протекционизм в ряде стран, который приносит неопределенность в дальнейшей перспективе.

При хорошем старте в январе 2017 года, китайская внешняя торговля достигла 2,18 трлн юаней, что выше, чем за тот же период 2016 года почти на 20%.Объемы экспорта и импорта Китая в 2016 году упали на 0,9% до отметки в 23,33 трлн юаней.

Чжун Шань был назначен министром торговли Китая взамен Гао Хушена в феврале текущего года.

Напомним, что Всекитайский комитет Народного политического консультационного совета является важнейшим консультативным органом Китая, на съезды которого собираются крупнейшие политические и экономические консультанты страны.