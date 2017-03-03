В баскетбольной Евролиге ЦСКА в гостях разгромил «Барселону» в 1-й четверти
Казань, 4 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Результаты матчей Евролиги, которые прошли 3 марта и в котором приняли участие российские клубы.
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«Барселона» (Испания) — ЦСКА (Москва) 61:85
- [[[flag-ru]]] УНИКС (Казань) — [[[flag-tr]]] «Анадолу Эфес» (Турция) 92:99 (22:22, 21:27, 18:20, 21:13, 10:17)
- [[[flag-es]]] «Барселона» (Испания) — [[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва) 61:85 (4:29, 20:19, 23:18 14:19)
Положение команд в розыгрыше мужской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.
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