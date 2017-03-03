Казань, 4 марта, 2017, 00:51 — ИА Регнум. Результаты матчей Евролиги, которые прошли 3 марта и в котором приняли участие российские клубы.

Cskabasket.com «Барселона» (Испания) — ЦСКА (Москва) 61:85

[[[flag-ru]]] УНИКС (Казань) — [[[flag-tr]]] «Анадолу Эфес» (Турция) 92:99 (22:22, 21:27, 18:20, 21:13, 10:17)

УНИКС (Казань) — «Анадолу Эфес» (Турция) (22:22, 21:27, 18:20, 21:13, 10:17) [[[flag-es]]] «Барселона» (Испания) — [[[flag-ru]]] ЦСКА (Москва) 61:85 (4:29, 20:19, 23:18 14:19)

Положение команд в розыгрыше мужской баскетбольной Евролиги можно посмотреть здесь.

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