Монтевидео, 4 марта, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Президент Уругвая Табаре Васкес в своем официальном обращении к стране призвал население к ответственности. Этот шаг, по мнению Васкеса, будет содействовать «общему благу», комментирует Espectador.

Уругвай. Фруктовый сад

Табаре Васкес, касаясь вопросов внешней политики, заявил, что Уругвай вновь подтвердил в 2016 году свои «обязательство перед Меркосур». Он выразил надежду, что этот блок сможет «активизировать переговорный процесс с Европейским союзом», который больше десяти лет находится на стадии обсуждения.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в настоящее время готовится подписание Соглашения о свободной торговле между Южноамериканским рынком (МЕРКОСУР) и Европейским союзом. Специально для реализации этой задачи будут установлены «более гибкие правила деятельности МЕРКОСУР». Отметим, что активным сторонником развития отношений МЕРКОСУР с Европейским союзом и одним из лоббистов подписания Соглашения между ЕС и МЕРКОСУР о свободной торговле является президент Уругвая Табаре Васкес. Европейский вектор внешней политики стран Латинской Америки Табаре Васкес назвал «соответствующим политическим и экономическим реалиям текущего момента», комментировала ранее La Tercera.

Президент Уругвая также отметил, что за 13 лет в стране «наблюдался постоянный экономический рост», а рост ВВП Уругвая выше показателей Чили, Аргентины, Мексики и Бразилии. Правительство добилось контроля и уменьшения инфляции, которая сейчас составляет 8, 27%, а в первые месяцы 2016 г. была 11%.

Однако, тревожной тенденцией был назван рост насилия в стране. Табаре Васкес призвал принять в ближайшие месяцы Закон о комплексной защите от насилия, который на сегодняшний день обсуждается в Парламенте, и предусматривает введение специальной должности — куратора по данному вопросу, пишет El Observador