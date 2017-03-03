Стамбул, Турция, 4 марта, 2017, 00:43 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал арест корреспондена Die Welt Дениза Юцеля, передает Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Эрдоган

По словам турецкого лидера, Юцель — не просто корреспондент, а «террорист» и «немецкий шпион».

«Он арестован не потому, что является корреспондентом Die Welt, — пояснил Эрдоган, — а потому, что этот человек месяц прятался в посольстве Германии, будучи членом РПК и немецким шпионом. Когда мы потребовали передать его суду, то они отказались».

Однако потом, по словам Эрдогана, немецкая сторона все-таки передала Юцеля турецкому правосудию и судебная система «сделала то, что должна была сделать».

Эрдоган также сообщил, что посоветовал канцлеру Германии Ангеле Меркель «довериться… беспристрастной и независимой судебной системе» Турции.

Напомним, 27 февраля суд в Стамбуле санкционировал арест корреспондента Die Welt Дениза Юцеля и поместил его в тюрьму в ожидании судебного разбирательства по существу обвинений в подстрекательстве к насилию и поддержке террористической организации.

Коллеги считают, что Юцель арестован в связи с публикацией о хакерской атаке в отношении министра энергетики Турции Берата Албайрака, зятя президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

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