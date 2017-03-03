Казань, 4 марта, 2017, 00:36 — ИА Регнум. В Нижнекамске (Татария) шестилетняя девочка выжила после падения из окна квартиры на девятом этаже. После происшествия ребенка доставили в больницу, сообщает «Нижнекамская телерадиокомпания» со ссылкой на травматолога-ортопеда Илью Тозенкова ГАУЗ «Детская городская больница с перинатальным центром».

Imenno.ru Открытое окно

Медики провели полный осмотр ребенка. Серьезных повреждений врачи не выявили, девочка отделалась легкими ушибами, ее отпустили домой.

Шестилетнего ребенка спасло то, что она упала в глубокий сугроб.

Накануне, сообщало ИА REGNUM, аналогичный случай произошел в Челябинске. 13-летний подросток остался жив, упав с высоты 8 этажа также в сугроб. Подросток получил перелом бедра и травму головы.