Казань, 4 марта, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Советский районный суд Казани избрал меру пресечения для председателя правления «Татфондбанка» Роберта Мусина в виде заключения под стражу, удовлетворив ходатайство следствий.

Дарья Антонова ИА REGNUM СИЗО

В соответствии с решением суда, Роберт Мусин помещён под арест на срок до 16 апреля 2017 года.

Напомним, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка». Одновременно с этим Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении председателя правления кредитной организации, депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина по части 4 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершённое в особо крупном размере».

Как заявил гособвинитель в ходе заседания суда, ущерб от действий, которые вменяются главе «Татфондбанка», оценивается в сумму более 3 млрд рублей.

«Татфондбанк» является одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.