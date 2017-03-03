Рим, 4 марта, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Согласно отчету береговой охраны Ливии, за минувшие сутки в Средиземном море утонуло 25 нелегальных мигрантов, передает Associated Press.

Морское побережье

По словам представителя береговой охраны Аюба Гассима, тела мигрантов пока не обнаружены, однако найти их живыми уже не представляется возможным.

Ранее сообщалось, что береговая охрана провела спасательную операцию после получения сигнала о бедствии от судна с мигрантами в Средиземном море. На катере, потерпевшем крушение, находилось 140 человек, 115 из них были спасены.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие двое суток из Ливии в Италию по морю прибыло около 900 нелегальных мигрантов. По данным МВД Италии, с начала текущего года в Италию прибыло 14 319 мигрантов. За аналогичный период прошлого года берегов Италии достиг 9101 мигрант.