Мехико, 4 марта, 2017, 00:28 — ИА Регнум. Сесилио Пинеда Бирто, мексиканский журналист и редактор популярных изданий. был убит в штате мексиканском Герреро. Он освещал проблемы организованной преступности. В течение нескольких месяцев Сесилио Пинеда Бирто получал угрозы, сообщает La Radio del Sur.

Журналисты

Правоохранительные органы Мексики проводят следственные мероприятия. Однако, заметим, что убийство опять произошло в штате Герреро. который СМИ давно окрестили «пылающим».

Более ста журналистов погибли в Мексике за последние пятнадцать лет — такие данные обнародовала Национальная комиссия по правам человека (НКПЧ). Однако, La Radio del Sur приводит другие данные, согласно которым только за последние десять лет в Мексике было убито 800 журналистов.

Большинство погибших занимались освещением деятельности правоохранительных органов, темами наркоторговли, организованной преступности, политическими вопросами, комментирует мексиканское издание El Universal

Новое преступление вызвало возмущение среди членов гильдии журналистов штата Герреро. Они требуют принять незамедлительные меры и обеспечить безопасность сотрудников СМИ,