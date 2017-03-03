Казань, 4 марта, 2017, 00:14 — ИА Регнум. Советский районный суд в Казани решил вопрос о мере пресечения в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина. Он арестован до 16 апреля текущего года, сообщает «БИЗНЕС Online».

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Мусин не считает себя виновным. «В части меры пресечения, могу сказать, что никуда я не скрывался. И не собираюсь скрываться. Все это время находился здесь, вел работу, для того, чтобы можно было поправить положение банка», — заявил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, Мусина задержали 3 марта. Следственное управление СКР Татарии в отношении него уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» представили фиктивные документы о финансовом состоянии кредитной организации с целью получения кредита. В дальнейшем средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк».

Также 3 марта ЦБ отозвал лицензию у «Татфондбанка». По оценкам банка России, «дыра» в капитале «Татфондбанка» (превышение обязательств над активами) составляет 96,7 млрд рублей.