Манагуа , 4 марта, 2017, 00:06 — ИА Регнум. В здании парламента Никарагуа открылась фотовыставка, посвященная четвертой годовщине «перехода Уго Чавеса в бессмертие». Президент Венесуэлы Уго Чавес скончался 5 марта 2013 года от онкологического заболевания.

Уго Чавес

На фотографиях представлена история венесуэльско-никарагуанского сотрудничества в период правления Уго Чавеса. «Изображения показывают жизнь команданте Чавеса, который был и до сих пор является примером для нас», заявил Сарех Бонилья, член Сандинистского молодежного движения, сообщает Prensa Latina. Кроме фотовыставки, в рамках Дней памяти Уго Чавеса пройдут семинары и концерты.

Мероприятия, посвященные годовщине смерти Уго Чавеса, проходят и в других странах. В Москве 3 марта состоялась памятная месса в Соборе Непорочного Зачатия Пресвятой Девы Марии на Малой Грузинской улице. Вспомнить прежнего лидера страны сюда пришли послы иностранных государств, аккредитованные в Москве, представители руководства МИД России, известные политики, дипломаты, общественные деятели, комментирует ТАСС.