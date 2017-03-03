Казань, 3 марта, 2017, 23:24 — ИА Регнум. Глава Татарии Рустам Минниханов считает необходимым выявить круг лиц, причастных к образовавшейся кризисной ситуации в банковской сфере республики и привлечь их к ответственности. Об этом сообщает пресс-служба руководителя региона по итогам экстренного совещания с главами правоохранительных и надзорных органов в связи с отзывом лицензий у «Татфондбанка» и «Интехбанка». Как ранее сообщало ИА REGNUM, Банк России с 3 марта отозвал лицензии на осуществление банковских операций у трех кредитных организаций — ПАО «ИнтехБанк» (г. Казань), ПАО «Татфондбанк» (г. Казань) и АО «Анкор банк» (г. Казань).

Tfb.ru Фирменный шарф сотрудника Татфондбанка

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Минниханов поставил приоритетную задачу по выявлению и недопущению вывода активов кредитных организаций, включая задолженность по кредитам физических и юридических лиц. Он подчеркнул, что необходимо добиться максимального обеспечения выплат пострадавшим клиентам банков.

Отметим, что Минниханов обещал найти и наказать должностных лиц, виновных в проблемах «Татфонданка» еще в конце декабря прошлого года. В феврале он распорядился работу по поиску виновных усилить, причем говорилось не только непосредственно о кредитной организации, но и о дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс».

Кроме того, неоднократно глава республики заявлял, что власти региона поддержат банк «по мере своих возможностей». Множество раз выражал надежду на санацию «Татфондбанка». «Мы не будем сторонними наблюдателями, мы будем активно поддерживать. Если придет санатор, мы тоже будем искать ресурсы, активы, которые позволят санатору решить эту задачу», — заверял Минниханов. Допускал возможность докапитализации банка в случае санации и рассказывал о проведении переговоров с кредиторами «Татфондбанка» о bail in (процедуре конвертации требований кредиторов в капитал банка). Только три дня назад сообщал: «Вопрос санатора: сейчас мы представили одну нашу группу — ТАИФ и его партнеры. Сейчас ЦБ вопрос рассматривает». По данным ЦБ, на санацию кредитной организации потребовалось бы 220−230 млрд рублей.

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Напомним, частично вкладчики «Татфондбанка» были переведены в статус клиентов его дочерней инвестиционной компании «ТФБ Финанс», на основании заявлений сотрудников кредитной организации клиенты были уверены в том, что перезаключают договор вклада с банком. В МВД Татарии поступило более 100 обращений граждан, пострадавших по такой схеме. Ущерб оценивается более чем в 90 млн рублей. Однако прокуратура республики, по словам замглавы ведомства Марата Долгова, предполагает, что число пострадавших составляет около 2,5 тыс. человек.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря 2016 года «Татфондбанк» поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка». В то же время следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в отношении председателя правления кредитной организации, депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина.

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Стоит отметить, «Татфондбанк» является одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.

В этот же день, 3 марта, ЦБ отозвал также лицензии у «Интехбанка» и «Анкор Банка».