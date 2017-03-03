Женева, Швейцария, 3 марта, 2017, 23:16 — ИА Регнум. Специальный посланник генерального секретаря Организации Объединенных Наций по Сирии Стаффан де Мистура подвел итоги третьего дня очередного раунда межсирийских мирных переговоров в Женеве.

Heinrich-Böll-Stiftung Стаффан де Мистура

Судя по тому, что никаких громких заявлений сделано не было, четвертый раунд переговоров не принес значительных результатов на пути сирийского урегулирования.

Де Мистура заявил, что пятый раунд межсирийских мирных переговоров пройдет до конца марта. Точной даты он не назвал.

Спецпосланник подчеркнул, что в качестве отдельного пункта в повестку дня предстоящего пятого раунда будут внесены вопросы борьбы с терроризмом в Сирии.

Также де Миустар заявил, что сирийское правительство выступило с предложением об обмене пленными между конфликтующими сторонами.

Де Мистура охарактеризовал предложения как «интересные» и «конкретные». В то же время, по мнению спецпосланника ООН, вопрос обмена пленными следует обсуждать в Астане.

Кроме того, де Мистура отметил, что в ближайшие дни отправиться в штаб-квартиру ООН в Нью-Йорке, чтобы доложить генеральному секретарю Всемирной организации об итогах четвертого раунда межсирийских мирных переговоров.

Каких-то более конкретных результатов де Мистура не озвучил.