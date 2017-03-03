Москва, 3 марта, 2017, 23:03 — ИА Регнум. В рекламе и печатных материалах предлагается запретить использовать искаженные географические карты России, нарушение этого запрета предлагается квалифицировать как пропаганду посягательства на территориальную целостность России. Как передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта, соответствующий законопроект внесли в Госдуму члены Совета Федерации Ольга Ковитиди и Сергей Цеков.

Иван Айвазовский. Крымское побережье у Ай-Петри. 1890

Авторы законопроекта отмечают, что в ряде образцов учебной продукции, наглядных пособий и карт РФ может отсутствовать Крым и Севастополь, что по содержанию может квалифицироваться как пропаганда нарушения территориальной целостности Российской Федерации.

Сенаторы отмечают также, что в рекламе определенных марок пива и безалкогольных напитков используются карты России без Крыма и Севастополя. «Подобная методика использования искаженных топографических данных в рекламных целях по продвижению товаров и услуг носит характер пропаганды нарушения территориальной целостности России», — указывают авторы законопроекта.

Также, по данным сенаторов, обозначением Крыма как части Украины отличались и туристические компании, которые ссылались при этом на классификацию ООН. По мнению авторов законопроекта, это также можно охарактеризовать как «пропаганду нарушения территориальной целостности РФ».

По мнению авторов инициативы, ее принятие «позволит обеспечить соблюдение правовых и этических норм в рекламной деятельности в сфере торговли, туризма, а также производства печатной продукции».