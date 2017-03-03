Нальчик, 3 марта, 2017, 22:45 — ИА Регнум. В интернете появилась видеозапись схода лавины на северном склоне горы Чегет в Приэльбрусье, в результате которого погибли четверо туристов.

YouTube Сход лавины на Чегете

Напомним, ранее сегодня стало известно, что около 12:00 по московскому времени на северном склоне Чегета сошла лавина. В результате стихийного бедствия погибли четверо туристов, ещё один получил ранение.

На данный момент известно, что погибли двое жителей Москвы — мужчина 1972 года рождения и девушка 1989 года рождения. Третий погибший — женщина-туристка из Кирова 1986 года рождения. Личность четвертого молодого человека пока не установлена. Пострадавший — турист из Нижнего Новгорода 1987 года рождения.