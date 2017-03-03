Салехард, 3 марта, 2017, 22:16 — ИА Регнум. В поселках Лонгъюган (ЯНАО) и Пуровск прокуратура требует предоставить жителям качественное холодное водоснабжение. Проверки, устроенные по многочисленным заявлениям граждан, выявили серьезные нарушения законодательства о санитарно-эпидемиологическом благополучии населения при организации питьевого водоснабжения, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в прокуратуре Ямало-Ненецкого автономного округа.

Бартоломео Эстебан Мурильо. Моисей, добывающий воду из скалы (фрагмент). 1666—1670

Снабжение питьевой водой жителей поселка Лонгъюган осуществляется Лонг-Юганским ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск». В ходе производственного контроля установлено превышение в составе поставляемой холодной воды допустимых нормативов содержания железа и марганца, что угрожает причинением вреда здоровью жителей поселка.

Начальнику Лонг-Юганского ЛПУ МГ ООО «Газпром трансгаз Югорск» было внесено представление. На данный момент разработан план мероприятий, направленных на установку системы доочистки питьевой воды, проведение постоянного лабораторного контроля качества питьевой воды, промывки и дезинфекции сетей водоснабжения. Одно должностное лицо привлечено к дисциплинарной ответственности.

В Пуровском районе в холодной воде из-под крана обнаружено превышение нормативов по железу, аммиаку, марганцу. Прокуратуре удалось добиться решения в пользу обязательного строительства очистных сооружений в поселке Пуровск лишь после долгих судебных разбирательств. Судебная коллегия по гражданским делам ЯНАО возложила на администрацию района обязанность исполнить требование покурора, сообщили 2 марта в надзорном ведомстве.

«На протяжении многих лет администрация поселка обещает построить очистные сооружения и дать людям чистую питьевую воду. Но вместо этого качество воды каждый год ухудшается. Сегодня мы пришли к тому, что мы не только не можем пить воду из-под крана, но и мыться в этой воде невозможно. Вода настолько черная, что скорей похожа на нефть, — пишут пуровчане в петиции, обращенной губернатору ЯНАО Дмитрию Кобылкину. — Мы платим за воду, непригодную для использования, как за чистую! Каждый из нас, жителей поселка Пуровск, знаком с такой ситуацией, как покупка не одной 5-литровой канистры чистящего средства, для того чтобы каждый день-два отмывать ванну, туалет, раковину в кухне и даже посуду от ужасного желтого налета, 10−20 пятилитровых бутылей для питьевой воды, за которой каждый житель вынужден ездить в Тарко-Сале к родственникам и знакомым».

Жителям микрорайона Вынгапуровский города Ноябрьска также который год обещают построить водоочистную станцию, сообщает портал «ЖКХ-Ямал». А пока местные власти прорабатывают вопрос подвоза вынгапуровцам чистой питьевой воды цистернами и готовят конкурсную документацию на определение строительной организации, которой будет доверено сооружение водоочистки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, водопроводная вода отвратительного качества — давняя проблема и других городов автономного округа: Салехарда, Надыма, Нового Уренгоя.

По данным Роспотребнадзора, в ЯНАО из 25 поверхностных источников водоснабжения 15 не соответствуют санитарным правилам и нормам, а на девяти отсутствуют зоны санитарной охраны. Треть подземных источников также не соответствует нормам. Самая плохая вода в Лабытнанги, где люди привыкли к привозной воде в цистернах. В правительстве ЯНАО заявляют, что необходимо более 100 млрд рублей, чтобы обеспечить в автономном округе качественное питьевое водоснабжение.