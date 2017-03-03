Казань, 3 марта, 2017, 22:28 — ИА Регнум. «Дыра» в капитале «Татфондбанка» (превышение обязательств над активами) составила 96,7 млрд рублей. Независимые эксперты оценили «дыру» в 120 млрд рублей, заявил первый заместитель председателя ЦБ Дмитрий Тулин, сообщает RNS.

Дарья Антонова ИА REGNUM Исчезновение денег

«Актуальная оценка, которая была получена уже в декабре, — это около 96,7 млрд рублей, причем она минимальная», — сказал Тулин, отметив, что независимые эксперты, оценившие «дыру» в 120 млрд рублей, приглашались из числа потенциальных санаторов. «Команды из крупнейших банков побывали. Мы изучали все возможности, все предложения, которые могли бы подвести к варианту финансового оздоровления», — добавил Тулин.

ЦБ понимал, что «Татфондбанк» находится в тяжелейшем финансовом состоянии с мая прошлого года. «Мы уже знали, что капитал банка утрачен, что потеря ликвидности может наступить в любой момент, если какое-то событие послужит триггером, что операционная деятельность банка убыточна, что его отчетность в существенной степени недостоверна», — констатировал Тулин. На сбор доказательной базы по этим вопросам и ушло несколько месяцев.

«Для того чтобы провести санацию «Татфондбанка», по расчетам ЦБ и АСВ, понадобилось бы как минимум 220−230 млрд рублей заемных средств», — сообщила журналистам зампред ЦБ Ольга Полякова. По ее словам, такая сумма складывается из средств, необходимых банку для восстановления капитала и предоставления ликвидности.

Полякова информировала, что на спасение организации за счет средств кредиторов потребовалось бы 60−70 млрд рублей. «Согласие поучаствовать в механизме bail-in письменно подтвердили только два юридических лица. Общая сумма обязательств банка перед этими юридическими лицами составила чуть более 5 млрд рублей», — заключила она.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, с 12 декабря 2016 года из-за проблем с ликвидностью «Татфондбанк» поэтапно ввел лимиты на снятие наличных, перешел на сокращенный режим работы, приостановил расчетно-кассовое обслуживание клиентов. 15 декабря 2016 года Банк России объявил мораторий на удовлетворение требований кредиторов сроком на три месяца, в банке ввели временную администрацию от Агентства по страхованию вкладов (АСВ).

Глава Татарии Рустам Минниханов говорил, что в санации банка могут принять участие компании ТАИФ и «Татнефть».

3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка». В то же время Следственный комитет республики возбудил уголовное дело по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере») в отношении председателя правления кредитной организации, депутата Госсовета Татарии Роберта Мусина. В настоящее время суд Казани решает вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.

«Татфондбанк» является одним из крупнейших банков Татарии, по размеру активов занимал 42-е место в банковской системе РФ. Филиалы и крупные офисы организации расположены в Москве и Санкт-Петербурге, в Нижегородской, Саратовской, Самарской, Ярославской, Воронежской, Новосибирской областях, а также в Удмуртии, Башкирии, Чувашии, Марий Эл, Пермском крае.