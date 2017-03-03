Вашингтон, 3 марта, 2017, 22:16 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп решил нанести по своим противникам из Демократической партии «удар». Американский президент опубликовал в своем личном Twitter-аккаунте фотографию, на которой запечатлён лидер нынешнего демократического меньшинства в Сенате Чак Шумер и президент Российской Федерации Владимир Путин. На фотографии Путин и Шумер едят пончики и пьют кофе.

Республиканцы vs Демократы

«Нужно немедленно начать расследование в отношении сенатора Шумера и его связей с Россией и Путиным. Что за лицемерие!» — подписал фотографию Трамп.

Таким образом Трамп отреагировал на призыв Шумера к главе министерства юстиции США Джеффу Сешнсу уйти в отставку из-за сообщений о СМИ о том, что он якобы связан с Россией, конкретно — с послом России в США Сергеем Кисляком.

Сешнс с иронией отнесся к этим обвинениям и заявил, что действительно общался с Кисляком, обсуждал с ним вопросы борьбы с терроризмом, ситуацию на Украине. Кроме того, Сешнс вспомнил, что в 1991 году был в России в составе церковной делегации.

Демократы в США ведут полномасштабную информационную войну против Трампа и его команды. Через подконтрольные им СМИ демократы запускают ложную информацию о том, что тот или иной член команды Трампа связан с Россией.

Это уже стоило должности генералу Майклу Флинну, который был советником президента по национальной безопасности.

Газета The New York Times сообщила, что с российским послом Кисляком встречался зять Трампа Джаред Кушнер, а также еще два советника из предвыборной команды Трампа — Джеффри Гордон и Картер Пэйдж.

В свою очередь, Трамп назвал развернутую демократами кампанию «охотой на ведьм».