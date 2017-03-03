Мосул, Ирак, 3 марта, 2017, 22:17 — ИА Регнум. Около 7 тыс. мирных жителей покинули Мосул в ночь на 3 марта, согласно заявлению военных представителей Ирака, сообщает 3 марта Associated Press.

Voice of America Беженцы из Мосула

3 марта сразу после полуночи огромные толпы беженцев прибыли в район квартала аль-Мамун на западе города Мосул, заявил майор Саиф Али.

«В общей сложности 7 тыс. человек прошли через данный район прошлой ночью. Мы не спали всю ночь, пытались организовать передвижение людей», — сообщил Али.

«Мы дали детям валиум, чтобы они перестали плакать, чтобы боевики нас не схватили», — сказала беженка Нахла Ахмед.

Напомним, число беженцев из Мосула с начала операции армии Ирака в октябре 2016 года составляет около 191 тыс. человек.

3 марта спецназ Ирака вошел в район Вади-аль-Хаджар в западной части Мосула и вытеснил из него боевиков, сообщил официальный представитель штаба совместных операций иракских силовых ведомств бригадный генерал Яхья Расул.