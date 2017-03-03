Химки, Московская область, 3 марта, 2017, 22:46 — ИА Регнум. Результаты игр, сыгранных российскими клубами 3 марта в четвертьфиналах мужского баскетбольнго Еврокубка.

Lokobasket.com «Локомотив-Кубань» (Краснодар) vs «Зенит» (Санкт-Петербург) — 88:77

[[[flag-ru]]] «Химки» (Химки) — [[[flag-es]]] «Валенсия» (Испания) 98:74 (18:15 27:26 24:21 29:12), счёт в серии 1:1

«Химки» (Химки) — «Валенсия» (Испания) (18:15 27:26 24:21 29:12), счёт в серии [[[flag-ru]]] «Зенит» (Санкт-Петербург) — [[[flag-ru]]] «Локомотив-Кубань» (Краснодар) 77:88 (10:25, 19:19, 27:23, 21:21), счёт в серии 0:2

Теперь «Химкам» предстоит 6 марта сыграть решающий матч четвертьфинала в Валенсии.

Результаты всех четвертьфиналов баскетбольного Еврокубка можно посмотреть здесь.