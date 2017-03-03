Тамбов, 3 марта, 2017, 21:58 — ИА Регнум. О предстоящем включении тамбовской «оборонки» в национальную радиоэлектронную компанию пишет «Тамбовская жизнь». Госкорпорация «Ростех» официально начала процесс объединения холдингов «Российская электроника» и «Объединенная приборостроительная корпорация». В результате консолидации активов будет сформирована радиоэлектронная компания национального масштаба, которая станет крупнейшим производителем средств связи, автоматизированных систем управления, а также других видов высокотехнологичной продукции военного и гражданского назначения. В общей сложности в состав новой компании войдут почти 170 предприятий и научных организаций с совокупной выручкой около 180 млрд рублей в год.

ИА REGNUM СМИ Тамбовской области

Издание напоминает, что холдинг «Российская электроника», который станет основой объединения, является одной из старейших радиоэлектронных компаний России. Холдинг ОПК был сформирован в 2014 году, объединяет свыше 60 предприятий отрасли, в том числе интегрированные структуры — концерны «Созвездие» и «Вега». Согласно решению госкорпорации «Ростех», все процедуры по формированию объединенной компании должны завершиться в течение четырех месяцев. В состав госкорпорации «Созвездие» входят тамбовские предприятия — заводы «Октябрь», «Аппарат», «Ревтруд», а также НИИ «Эфир».

В наукограде Мичуринске прошло необычное награждение. Во время празднования Масленицы были отмечены обладатели фамилий Козлов, Козловский, Козлевич, Козочкин и других подобных вариаций, пишет «Житье-Бытье». Всего таковых оказался 21 человек. В торжественной обстановке каждый из них получил сертификат почетного жителя Мичуринска из рук главы города. Фамилия Козлов, как отметили организаторы церемонии, является одной из самых распространенных и занимает 7-е место в списке общерусских фамилий. А для мичуринцев она вообще символична — по одной из версии, город Козлов (ныне Мичуринск) был назван в честь первопоселенца Семена Козлова.

На Тамбовщине взялись за распространителей наружной рекламы. Местные власти решили, что архитектурные достопримечательности необходимо избавить от назойливой рекламы, сообщают «Известия». Закон запрещает ее размещение на объектах культурного наследия, включенных в единый государственный реестр, а также на их территориях. Кампания по ликвидации незаконных рекламных конструкций началась в январе 2016 года. Всего на территории Тамбовской области 1367 объектов культурного наследия, среди них 419 памятников, включенных в единый государственный реестр, и 942 выявленных объекта культурного наследия.

О необычном арт-проекте Тамбовской области, в котором уже участвуют 9 стран и 40 регионов РФ, рассказала «Комсомольская правда. Тамбов». Арт-проект проходит в городе Рассказово, в представительстве ТГУ имени Г. Р. Державина. Проект появился благодаря Линде Янсен — участнице мирового движения по обмену почтовыми открытками. Год назад к нему присоединились и рассказовцы, которые отправили около сотни открыток с изображением малой родины, получив взамен карточки из 30 стран.

В конце 2016 года в адрес РП ТГУ пришло письмо с открыткой из Нидерландов. В конверт была вложена нитка пряжи с пожеланиями использовать ее в творческих проектах. Так и родилась идея собрать нитки со всего мира. Из присланных ниток свяжут символ единения и дружбы народов. На просьбу жителей «столицы вязания» уже откликнулись первые участники: всего за пару недель к проекту подключилось более 300 человек. Свои нитки пряжи прислали жители Великобритании, США, Германии, Бельгии, Японии, Чехии, Франции. Их активно поддерживают регионы России. Некоторые мастера, воодушевленные проектом, не ограничились только лишь ниткой, а прислали целые мотки пряжи. На днях к проекту присоединились жители далекой Шри Ланки.

«Известия» сообщили о другой необычной инициативе тамбовской молодежи — школьники из Тамбова собираются сшить 20-метровую георгиевскую ленту. На символе Победы будут написаны имена полных кавалеров ордена Славы — героев Тамбовской области. Большую ленту воспитанники тамбовских подростковых клубов изготовят из маленьких фрагментов георгиевской ленты. Прежде чем присоединить очередной фрагмент, школьники разыскивают в различных источниках необходимую информацию о героях Великой Отечественной войны, готовят исследовательские проект, показывают другим воспитанникам клубов историю жизни и подвига земляков. Ко Дню героев Тамбовской области готовую георгиевскую ленту передадут в фонд Музейно-выставочного центра.

От паводка, который может превысить свои обычные среднегодовые нормы, в регионе могут пострадать более 20 населенных пунктов. В этой связи риску подвергаются 24 населенных пункта в 13 муниципалитетах региона с числом жителей свыше 1500 человек, а также 11 участков автодорог протяженностью 5 км, информирует «Тамбовский меридиан».

Особого внимания требуют гидротехнические сооружения в Моршанске, Тамбовском, Уваровском районах и те ГТС, которые до сих пор не имеют собственника и поэтому представляют потенциальную опасность. Сегодня 625 единиц техники и свыше 2600 человек аварийно-спасательных формирований по линии МЧС могут быть задействованы в случае необходимости в борьбе с паводком. Издание напоминает, что на противопаводковые мероприятия направлено 33 млн рублей.

Ключевой темой участия в Сочинском форуме для Тамбовской области стали проекты межрегионального сотрудничества, а также развитие технопарков и создание территорий опережающего развития. Губернатор области Александр Никитин заявил о заключенных соглашениях с Дагестаном, Крымом, а также Орловской областью. Сотрудничество предполагается по целому спектру направлений, которые касаются как экономической, так и культурной сфер, сообщает «Российская газета». Кроме того, в области надеются, что в скором времени статус территории опережающего развития (ТОР) получит индустриальный парк «Котовск», в который войдут как минимум 15 предприятий.

«Вестник агропромышленного комплекса» опубликовал интервью главы администрации Тамбовской области Александра Никитина о привлечении инвестиций. Губернатор, в частности, отмечает, что «один из важнейших инвестпроектов, который начался в области в 2016 году, — это строительство тепличного комплекса площадью 100 га для выращивания томатов, огурцов и другой овощной продукции». Руководитель региона полагает, что данный комплекс, «наверное, будет одним из самых крупных в стране».

«Мы это делаем с нашим стратегическим партнером — компанией «Русагро». Проект интересный не только в плане инвестиций и создания рабочих мест (а там будет создано более 1,5 тыс. рабочих мест), но и потому, что он решает проблемы импортозамещения. Рассчитываем, что он будет реализован в течение 2−3 лет, при этом совокупный объем инвестиций достигнет 20−25 млрд рублей. Мы также ведем переговоры с важным инвестором на тему глубокой переработки зерна. Этот проект был анонсирован 3−4 года назад, был построен крупный элеватор на 250 тыс. тонн единовременного хранения зерна. Установка соответствующего оборудования позволила бы получать продукты его глубокой переработки. А это новые возможности по расширению производства, созданию рабочих мест, появлению добавленной стоимости, налоговой базы и так далее», — сказал, в частности, Александр Никитин.

«Спорт-экспресс» опубликовал на своих страницах интервью с Георгием Ярцевым, ныне генеральным директором ФК «Тамбов». В нём он рассказывает, в частности, о деталях своего назначения.

«Предложение стать генеральным директором ФК «Тамбов» сделал губернатор Тамбовской области Александр Валерьевич Никитин. Если бы не доверие этого уважаемого человека и его соратников, я бы не принял такое решение. «Тамбов» вышел в ФНЛ, и требовалась большая реорганизация. А для того чтобы сделать команду, оставалось полтора месяца. Не все в Тамбове были за то, чтобы команда играла в ФНЛ. Причем и среди спортивных руководителей. Прежде всего, требовалось собрать свою административную команду. Рад, что это удалось. И сегодня все сотрудники клуба — профессионалы, беззаветно преданные футболу. Конечно, пока не все удается. Но процентов 90 из задуманного мы сделали. Многие, конечно, предрекали провал — слишком уж мал был срок на подготовку, комплектование. Поэтому первый сбор решили провести в Тамбове: смотрели игроков, беседовали. Отбирали по принципу: если футболист подходит и идет на наши условия, мы его берем. Если он называл запредельные миллионы, отсеивался сразу. Бюджет наш не ахти какой, но и убогим его не назовешь — работать можно…» — сказал, в частности, Георгий Ярцев.

«Коммерсантъ. Черноземье» коснулся садоводческой тематики — в Тамбовской области в 2017 году планируют заложить 700 га плодовых садов, в том числе интенсивного типа. Об этом в ходе совещания под руководством первого замминистра сельского хозяйства Джамбулата Хатуова сообщил губернатор Александр Никитин: «Еще в прошлом году мы поставили задачу для муниципалитетов: создать в каждом районе 50 га садов». В рамках господдержки крестьянско-фермерских хозяйств предполагается поддержать «не менее десяти» начинающих садоводов.

В Мичуринске на ремонт квартир для врачей из бюджета выделен 1 млн рублей. В наукограде остро не хватает участковых терапевтов, врачей-рентгенологов, травматологов-ортопедов. Как сообщили «Тамбовскому меридиану» в городской администрации, в целом обеспеченность специалистами в сфере здравоохранения в городе составляет лишь 52%. Причем более половины работающих врачей пенсионного возраста.

«Чтобы специалист, вне зависимости от возраста и опыта, приехал в небольшой город и остался трудиться, ему необходимо обеспечить комфортные условия для проживания. Самое главное — это, конечно, жилье. Поиском кадров и созданием для них условий мы должны озаботиться в первую очередь», — прокомментировал ситуацию глава города Александр Кузнецов.

Специалистам, готовым переехать в Мичуринск, местные власти обещают предоставить муниципальное жилье. Сейчас свободны восемь квартир из специализированного жилого фонда города. Одна из них отремонтирована, семь нуждаются в ремонте, который планируется провести в этом году.

«Город на Цне» привел на своих страницах свадебную статистику Тамбова за 2016 год. В городе брак зарегистрировали 2408 молодых семей. Это на 325 браков меньше, чем в предыдущем году. Сохраняется тенденция к взрослению невест. Так, в 2013-м и в прежние годы большинству невест было от 18 до 24 лет, в 2014—2015 годах — от 25 до 34 лет, а в 2016 году почти третья часть невест выходили замуж в возрасте от 20 до 24 лет и еще одна треть — от 25 до 29 лет. Наиболее активным брачным возрастом среди мужчин по-прежнему остается возраст от 25 до 29 лет. В ЗАГСе отметили, что уменьшилось количество разводов: в 2016 году их зарегистрировано 1373, в 2015 году — 1445.