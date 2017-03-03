Вашингтон, 3 марта, 2017, 21:55 — ИА Регнум. На этой неделе военные США нанесли более 30 авиаударов в Йемене по террористической группировке «Аль-Каида на Аравийском полуострове» (АКАП) (организация, деятельность которой запрещена в РФ), заявил представитель Пентагона капитан ВМС Джефф Дэвис, сообщает 3 марта Associated Press.

U.S. Air Force Самолёты ВВС США

Авиация США нанесла около 25 ударов по позициям АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) 2 марта, еще «несколько» ударов были осуществлены 3 марта, заявил Дэвис.

Представитель Пентагона отметил, что США будут проводить последовательную кампанию против боевиков в районах Йемена, где террористы АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) проявляют наибольшую активность.

После антитеррористической операции сухопутных войск США в Йемене в конце января подразделения наземных сил Соединенных Штатов больше не принимали участия в операциях против боевиков.

Напомним, антитеррористический рейд военнослужащих США в Йемене прошел 29 января. В перестрелке с боевиками АКАП (организация, деятельность которой запрещена в РФ) один американский солдат погиб, еще трое получили ранения.

США ведут борьбу с террористами в Йемене более 15 лет, в основном при помощи беспилотников.