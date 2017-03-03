Лас-Вегас, США, 3 марта, 2017, 21:49 — ИА Регнум. Российский боец смешанного стиля Хабиб Нурмагомедов, который выступает в Абсолютном бойцовском чемпионате (UFC), всего за три часа до взвешивания попал в больницу. Об этом сегодня, 3 марта, пишут «Известия».

BattleBeetle Хабиб Нурмагомедов

Бой между Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном должен состояться 4 марта в Лас-Вегасе (США). Бойцы должны сразиться за титул «временного» чемпиона в легком весе.

Отец Нурмагомедова подтвердил, что Хабиб попал в больницу

Напомним, Нурмагомедов признан «лучшим международным бойцом года» по версии World MMA Awards.

28-летний Нурмагомедов не имеет поражений в смешанных единоборствах, на его счету 24 победы, 16 из которых он одержал досрочно.