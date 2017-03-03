Москва, 3 марта, 2017, 21:58 — ИА Регнум. Второй этап испытаний основного двигателя для российского истребителя пятого поколения ПАК ФА начнется в 2018 году, сообщил журналистам вице-президент Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК) Сергей Коротков.

ПАК ФА Т-50

По словам Короткова, испытания основного двигателя ПАК ФА начались в 2017 году, а полностью завершить разработку двигателя для истребителя пятого поколения планируется к 2020 году.

Сергей Коротков отметил, что сейчас работы по созданию двигателя ведутся в рамках контрактов с Минобороны РФ и находятся на стадии летных испытаний. Перейти ко второму этапу испытаний запланировано в 2018 году.

Напомним, ранее глава ОАК Александр Артюхов сообщал, что испытания основного двигателя для истребителя пятого поколения ПАК ФА начнутся в 2017 году, а завершения работ можно ожидать к 2020 году.

Справка:

Истребитель Т-50 (проект ПАК ФА) — российский перспективный авиационный комплекс фронтовой авиации пятого поколения, обладающий новейшим комплексом авионики и перспективной радиолокационной станцией Н036 «Белка» с фазированной антенной решеткой, сверхманевренностью, радиолокационной малозаметностью, многофункциональностью, круговой информационной системой (антенны РЛС, оптико-локационная станция и другие датчики дают информацию почти по всей окружности машины).

Первый публичный показ нового истребителя состоялся в 2011 году на авиационно-космическом салоне МАКС в подмосковном городе Жуковский.

В настоящий момент работы по созданию нового двигателя являются центральным вопросом для дальнейшей судьбы истребителя. Главным недостатком первых образцов нового истребителя остается двигатель АЛ-41Ф1, который несколько «портит» радиолокационную и инфракрасную малозаметность самолета.