Киев, 3 марта, 2017, 21:39 — ИА Регнум. В Донбассе на всех основных участках фронта активизировались артобстрелы с применением тяжелой артиллерии, РСЗО «Град», бронетехники, минометов, зенитных установок, гранатометов и стрелкового вооружения. Об этом 3 марта заявили заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин, спикер Народной милиции ЛНР Андрей Марочко и спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко, передает ИА REGNUM.

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Так, по словам начальника управления НМ ДНР Басурина, в результате обстрелов с позиций ВСУ получили повреждения 19 домов в Коминтерново, Ясиноватой, Васильевке, Минеральном, Ясном и Донецке. «За неделю погиб один и ранены двое военнослужащих НМ ДНР. Кроме того, 25 февраля в результате обстрела из 120-мм миномета получила минно-взрывную травму средней тяжести и осколочное ранение головы жительница поселка Красный Партизан Ясиноватского района, проживающая по адресу ул. 70 лет Октября, 1», — сказал Басурин.

Он сообщил, что за прошедшие сутки ВСУ 1859 раз обстреляли позиции ДНР в населенных пунктах: Озеряновка, Зайцево, Михайловка, Красный Партизан, Васильевка, Доломитное, Яковлевка. Спартак, Жабичево, Веселое, Александровка, Саханка, Коминтерново, Октябрь, Ленинское, Дзержинское, поселок шахты Гагарина (Горловка), Широкая Балка, Михайловка, Ясиноватая, Александровка, Докучаевск, Ленинское, Октябрь, Зайцево, Васильевка, Гольмовский, Крутая Балка, Яковлевка, Стыла, Ясное, Донецк (окрестности аэропорта и Петровский район).

«Всего за неделю противник 11 480 раз обстрелял территорию республики, при этом артиллерию, танки и минометы применил 3994 раза. Со стороны ВСУ огневому воздействию были подвергнуты практически все населенные пункты республики», — сказал Басурин, добавив, что с позиций 55-й бригады ВСУ активно применялась 152-мм артиллерия.

По его словам, ВСУ продолжают концентрировать тяжелое вооружение у линии соприкосновения войск. «За прошедшую неделю наша разведка выявила дополнительные объекты, усиливающие группировку противника. На Горловском направлении обнаружены рота танков, взвод 122-мм САУ «Гвоздика», на Донецком направлении — дивизион 152-мм САУ «Акация», рота противотанковых пушек МТ-12 «Рапира», два взвода танков, два взвода 120-мм минометов. На Мариупольском направлении — взвод 152-мм гаубиц «Акация», взвод 120-мм минометов», — рассказал Басурин.

В НМ ДНР считают, что украинское военно-политическое руководство взяло четкий курс на проведение провокаций против ДНР. «О подготовленных провокациях красноречиво говорят полученные нами планы командира 36 обМП. Подразделениям этой бригады совместно с СБУ поставлена задача по дестабилизации обстановки в районе Новоазовска… Участившиеся случаи мародерства вызывают у местного населения чувство ненависти к официальному Киеву. Ни местные власти, ни командование ВСУ не способны остановить этот бандитский беспредел. Причем прибывающие в ВСУ иностранные наемники и инструкторы тоже охотно участвуют в мародерстве, а награбленное имущество увозят с собой как трофеи. Такие случаи отмечаются в Очеретино и Крутой Балке, в зоне ответственности 72-й омбр, и в районе Авдеевки, в зоне ответственности подразделений 1-го батальона 80-й одшбр», — уточнил Басурин.

Он также напомнил, что в ночь с 24 на 25 февраля бойцы «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) захватили территорию фильтровальной станции. «Боевики «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), входящие в состав роты огневой поддержки 39-го отдельного батальона 55-й оабр, по команде руководства заняли объекты Донецкой фильтровальной станции. С территории станции велся провокационный огонь по нашим позициям и близлежащим населенным пунктам. Однако после давления ОБСЕ на украинские власти командование ВСУ силовым способом к вечеру 25 февраля вытеснило вооруженные формирования с ДФС. Нашей разведкой установлено, что в ходе действий правительственных войск Украины был уничтожен блиндаж «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) с личным составом. В результате погибли трое военнослужащих, двое ранены, остальные отошли в район Крутой Балки», — подчеркнул Басурин.

Кроме того, официальный представитель НМ ЛНР Марочко заявил, что за минувшую неделю киевские силовики 94 раза нарушили режим прекращения огня, выпустив по позициям ЛНР более 2,7 тыс. снарядов и мин. «За минувшую неделю украинские силовики 94 раза нарушили режим прекращения огня. Огонь велся из всех видов вооружения, в том числе из запрещенной Минскими договоренностями 152-мм и 122-мм артиллерии, 120‑ и 82-мм минометов. При этом по территории республики было выпущено 2716 снарядов и мин», — сказал Марочко, добавив, что по сравнению с прошлой неделей количество обстрелов со стороны ВСУ возросло почти в полтора раза.

При этом под обстрелы ВСУ попали позиции ЛНР в населенных пунктах: Калиновка, Логвиново, Нижнелозовое, Лозовое, Калиново, Калиново-Борщеватое, Первомайск, Молодежное, Кировск, Золотое, Марьевка, Алмазное, Михайловка, Сокольники, Фрунзе, Смелое, Хорошее, Донецкий, Желобок, Березовское. «Вместе с тем украинские силовики активизировали разведку для корректировки огня артиллерийских подразделений на линии боевого соприкосновения с использованием беспилотных летательных аппаратов. Нами отмечены полеты беспилотных летательных аппаратов ВСУ в районе н.п. Сокольники, Золотое и Калиновка», — рассказал Марочко.

Он сообщил, что за неделю саперы ЛНР разминировали 10 квадратных километров территории в районе трех населенных пунктов, находящихся у линии соприкосновения. «На этой неделе силами инженерно-саперных подразделений проведены работы по разминированию местности. В ходе инженерных работ от взрывоопасных предметов была очищена территория площадью 10 квадратных километров в районах населенных пунктов Кировский, Сокольники и Фрунзе», — сказал Марочко.

По его данным, двое военнослужащих ВСУ погибли, трое получили ранения, подорвавшись на собственной мине при попытке минирования территории «серой зоны» в районе Новотошковского. «Это связано (подрывы на минах — прим. ИА REGNUM ), прежде всего, с тем, что командиры подразделений ВСУ при проведении ротации не передают друг другу карты минных полей. Зачастую эти карты у командиров попросту отсутствуют, так как минирование участков местности вблизи линии боевого соприкосновения проводилось хаотично. При этом не учитывалась угроза возможной гибели военнослужащих и местного населения, проживающего в близлежащих населенных пунктах. Так, стало известно, что на прошедшей неделе в районе населенного пункта Новотошковское на собственной мине подорвались бойцы 93-й бригады ВСУ. В результате двое военнослужащих погибли и трое были ранены. Инцидент произошел вблизи линии соприкосновения, куда украинские солдаты были отправлены для минирования территории «серой зоны», — рассказал представитель Народной милиции.

Кроме того, «известие о небоевых потерях пришло из населенного пункта Кряковка». «По словам местных жителей, 27 февраля подразделение ВСУ вступило в перестрелку с националистической организацией «Правый сектор» (организация, запрещенная в РФ). В результате перестрелки погибли двое военнослужащих ВСУ и один националист «Правого сектора» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). По имеющимся данным, конфликт возник на финансовой почве из-за дележа полученной прибыли от продажи стрелкового оружия и боеприпасов», — уточнил Марочко.

Он также проинформировал, что бойцы танковых, мотострелковых, артиллерийских и специальных подразделений НМ ЛНР на полигоне «Новопавловский» провели занятия по вождению и огневой подготовке. «В период с 25 февраля по 3 марта в подчиненных частях и подразделениях проводились занятия по боевой подготовке и слаживанию подразделений, а также тренировки по приведению в различные степени боевой готовности. На полигоне «Новопавловский» с танковыми, мотострелковыми, артиллерийскими и специальными подразделениями прошли занятия по вождению и огневой подготовке, в ходе которых военнослужащие сдавали контрольные упражнения», — подытожил Марочко.

В свою очередь, спикер пресс-центра штаба «АТО», полковник ВСУ Андрей Лысенко заявил, что «за минувшие сутки в результате боевых действий один украинский военнослужащий погиб, 22 — получили ранения и травмы».

По его словам, вчера на Луганщине войска ЛНР обстреляли вторую линию обороны ВСУ. «Под огонь 152-мм пушек типа «Гиацинт-Б» попали окраины города Лисичанск. Это более 15 км от линии фронта. Последний раз боевые действия велись здесь более двух лет назад», — сказал Лысенко.

Основная боевая активность ВС ЛНР на Луганском направлении началась с восходом солнца, когда в Катериновке Попаснянского района они применили минометы. Далее в течение суток обстрелы сил «АТО» со стороны противника в этом районе продолжались с перерывами до самой полуночи. По подсчетам Генштаба, 2 марта в Попаснянском районе по украинским позициям ВС ЛНР выпустили более 120 мин. «В результате обстрелов Попасной было повреждено здание насосной станции, слесарной мастерской и водопроводы, обслуживающие город с окрестностями», — рассказал Лысенко.

На Донецком направлении сразу после полуночи ВС ДНР открыли огонь из вооружения на бронетехнике в Луганском, что на Светлодарской дуге. Далее в течение суток в этом районе они активно применяли крупнокалиберные пулеметы, а после обеда и после 20 часов открыли огонь из минометов в направлении украинских военных в Новолуганском. «Основную боевую активность на Горловском периметре «бандформирования» проявляли на севере — в Зайцевом и Майорске, где днем эпизодически провоцировали наших военных из стрелкового оружия, а после захода солнца выпустили пять мин в направлении Зайцево», — рассказал полковник.

Обстрелы Авдеевки и её окрестностей со стороны ВС ДНР продолжались с небольшими перерывами с самого рассвета до позднего вечера с применением танков и минометов (более 200 мин и более 80 танковых снарядов). Снаряды ДНР попадали также и в городскую застройку — повреждено не менее девяти жилых домов, как частных, так и многоэтажных, детский сад, ресторан, два частных автомобиля. Один из домов полностью разрушен. «В этих домах осталось немного людей, поскольку гражданские выезжают из восточной Авдеевки, прилегающей к зоне боевых действий. В результате обстрела поврежден фасад школы. Никто из мирных жителей не пострадал. Полицейские и сотрудники других служб патрулируют город, помогают людям, документируют преступления «оккупантов», — отметил Лысенко.

На Мариупольском направлении основная боевая активность ДНР пришлась на участок от Чермалыка до Широкино. «На этих рубежах тяжелое вооружение — а именно минометы, артиллерия и танки — противник применял круглосуточно. Особенно неспокойно вчера было на самом юге — в Широкино, где после обеда в течение трех с половиной часов противник выпустил более 100 боеприпасов из тяжелого вооружения», — подытожил Лысенко.

В то же время назначенный Киевом глава Донецкой областной военно-гражданской администрации Павел Жебривский заявил, что в Авдеевке начали ремонтировать дома, которые были повреждены во время вчерашнего обстрела ДНР. «Провели сегодня утром в Авдеевке рабочее совещание по поводу обеспечения автономного водоснабжения города и ликвидации последствий обстрелов жилых домов… В домах, где вчера повыбивало окна, устанавливаем стекло. Готовим к ремонту то, что было разрушено, и продолжаем восстанавливать более ранние разрушения», — сказал Жебривский.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 марта в оперативном командовании ДНР отметили, что украинские силовики в ходе обстрелов Донецкой фильтровальной станции сбили беспилотный летательный аппарат миссии ОБСЕ. «В 9:45 ВСУ открыли огонь по району ДФС. В этот момент в районе рынка «Господарь» вблизи станции ОБСЕ запустили беспилотник для оценки общей обстановки. В считаные минуты он был сбит украинской стороной», — сказал собеседник, добавив, что подобными действиями ВСУ целенаправленно сорвали инспекцию на ДФС.

Ранее, 21 сентября 2016 года, в Минске представители ЛНР и ДНР на встрече участников Трехсторонней контактной группы парафировали подписанное представителями Украины, России и ОБСЕ рамочное соглашение о разведении сил и средств в Донбассе. Документ предусматривал создание зон безопасности на трех участках: у Золотого, Станицы Луганской (Луганщина) и Петровского (Донетчина). Разведение сил произошло в Золотом (1 октября) и Петровском (7 октября). 1 марта 2017 года в Минске участники Трехсторонней контактной группы (ТКГ) по мирному урегулированию конфликта в Донбассе согласовали проведение отвода сил и средств из района Станицы Луганской (Луганщина, под контролем ВСУ). Отвод войск должен начаться 7 марта.