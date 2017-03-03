Тамбов, 3 марта, 2017, 21:19 — ИА Регнум. Первый замминистра сельского хозяйства РФ Джамбулат Хатуов высоко оценил научный потенциал Тамбовщины. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном управлении пресс-службы и информации по итогам всероссийского совещания по развитию садоводства, которое прошло в регионе.

Tambov.gov.ru Джамбулат Хатуов и Александр Никитин

Джамбулат Хатуов напомнил, что президент России Владимир Путин поставил перед АПК задачу обеспечить российский рынок высококачественной продукцией. «Мы будем делать все для того, чтобы Россия производила овощи и фрукты в том объеме, в котором мы нуждаемся, — отметил он. — В основе будущих садов России будут именно российские саженцы. Нам необходимо сокращать импортозависимость в отношении семян разного вида культур, в том числе и посадочного материала. Выстраивать хозяйственные отношения внутри страны, скоординировать действия федеральных, региональных властей, отраслевых науки и бизнеса».

Замминистра также отметил, что Тамбовщина в последние годы является флагманом аграрного производства, здесь имеется хорошая научная база. Регион занимает лидирующие позиции в Центральном федеральном округе по производству зерна, сахарной свёклы, подсолнечника. Кроме того, Тамбовщина обладает сильным научно-производственным, экспериментальным, инновационным потенциалом. В регионе созданы научные, садоводческие центры, которые способствуют решению задач практического характера.

«У нас есть база для фундаментальных прикладных исследований в области генетики, селекции плодово-ягодных растений, использования новых технологий, создания новых сортов», — сказал глава администрации Тамбовской области Александр Никитин.

Говоря о садоводстве, губернатор подчеркнул, что определяющее значение в решении проблем импортозамещения в этом секторе должны иметь экономические условия: «Уровень, масштабы господдержки, возможность реализации проектов через госпрограммы».

Александр Никитин также акцентировал внимание на поддержке, которую оказывает региону Минсельхоз РФ: «Мы постоянно получаем поддержку. Ведь в России прекрасно понимают, что сегодня нужно признавать научные достижения фундаментального, прикладного характера в области селекции плодово-ягодных растений, технологии садоводства. И результаты практической деятельности садоводов у нас есть».

Губернатор познакомил Джамбулата Хатуова с научно-производственным потенциалом Тамбовщины, они посетили лаборатории и теплицы Мичуринского аграрного университета. В лаборатории проводятся исследования по разработке и усовершенствованию методов селекции. Здесь создана обширная коллекции плодовых, ягодных, овощных и декоративных культур. Оптимизированы методики клонального микроразмножения перспективных видов, форм и сортов садовых культур повышенного спроса, в том числе нетрадиционных ягодных растений с высоким содержанием биологически активных веществ (ежевики, актинидии, лимонника китайского и других). Теплицы используются не только для производства овощей, но и производства высококачественного оздоровленного посадочного материала садовых культур с закрытой корневой системой.

«Хотелось отметить, что Центр садоводства, который создан, это очень правильное направление, и мы рассчитываем, что это будет центр номер один, но аналоги также будут появляться у нас в стране, и мы считаем, что многие регионы будут ехать в Тамбовскую область учиться», — подчеркнул Джамбулат Хатуов.

Как ранее сообщало ИА REGNUM региональные власти планируют превратить область в цветущий сад. В этом году в рамках выделения субсидий на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств в регионе готовы поддержать как минимум 10 начинающих садоводов. Для них планируют выделить около 53 млн рублей. Уже обозначены приоритетные направления — молочное и мясное скотоводство, садоводство.

Напомним, что в рамках прошедшей встречи в Кремле президента Владимира Путина и главы администрации Тамбовской области Александра Никитина шла речь о создании в регионе Федерального научного центра имени И. В. Мичурина, который поможет решить проблемы с хранением и переработкой сельхозпродукции, в частности ягодной и плодоводческой, сообщает администрация области. «Мы заявили о создании садового кластера с последующей переработкой плодово-ягодного сырья и рассчитываем стать одним из лидеров как регион по производству плодово-ягодной продукции и ее переработки», — отметил, в частности, губернатор.