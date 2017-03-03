Красноярск, 3 марта, 2017, 21:15 — ИА Регнум. Результаты игр двадцатого тура женской баскетбольной Премьер-лиги, сыгранных 3 марта.

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«Енисей» (Красноярский край) — «Чеваката» (Вологда) 84:66 (19:11 22:25 19:17 24:13)

(19:11 22:25 19:17 24:13) УГМК (Екатеринбург) — «Надежда» (Оренбургская область) 89:57 (25:16 20:17 18:11 26:13)

(25:16 20:17 18:11 26:13) «Казаночка» (Казань) — «Спарта энд К» (Видное) 65:69 (17:24 18:16 21:13 9:16)

«Енисей» одержал победу дома и мог бы пройти в плей-офф, но «Спарта энд К» победила в гостях и обошла красноярских баскетболисток.

Положение команд после окончания регулярного чемпионата женской баскетбольной Премьер-лиги можно посмотреть здесь.