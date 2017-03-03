Москва, 3 марта, 2017, 21:09 — ИА Регнум. В связи с заочным арестом экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова (КПРФ) в Совфеде предлагают упростить процедуру лишения депутата неприкосновенности, передает корреспондент ИА REGNUM 3 марта.

Сальватор Роза. Аллегория лжи (фрагмент). 1640-е

«Может, стоит подумать об упрощении процедуры лишения парламентской неприкосновенности», — предложил член Совфеда Франц Клинцевич.

«Лично я, будучи депутатом Государственной думы четырех созывов, не назову ни одного случая, когда бы кто-то пострадал за свои политические взгляды», — отметил парламентарий, комментируя ситуацию вокруг бывшего коллеги.

«Ищи теперь, как говорится, ветра в поле. А ведь все мы, и я в том числе, — признаем честно — прекрасно знали, что Вороненков отпетый мошенник. Знали, но, что называется, не хотели пачкать руки, — мол, правоохранительные органы сами разберутся. Не успели — Ворененков, избравшись в Государственную думу по списку КПРФ, обрел депутатскую неприкосновенность», — говорит сенатор.

Басманный суд Москвы заочно заключил под стражу бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова, обвиняемого в России в мошенничестве.

В начале апреля 2015 года Следственный комитет собирался возбудить против Вороненкова уголовное дело об афере и направил в Генпрокуратуру необходимые документы для решения вопроса о внесении в Госдуму представления о лишении депутата неприкосновенности.

Напомним, в начале 2017 года Денис Вороненков вместе с женой Марией Максаковой бежал на Украину. Теперь они являются украинскими гражданами. В феврале 2017 года Вороненков был объявлен в федеральный розыск в качестве обвиняемого в уголовном преступлении.