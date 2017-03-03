Киев, 3 марта, 2017, 20:57 — ИА Регнум. Министерство информационной политики Украины ввело новые персональные санкции в отношении лиц, которые, по мнению украинских властей, «виновны в удушении свободы слова» в Крыму. Об этом сегодня, 3 марта, сообщает «Укринформ».

Александр Горбаруков ИА REGNUM Санкции

Как заявили советник министра информационной политики Украины Юлия Каздобина и правозащитница Татьяна Печончик, в новый черный список включены более 60 человек.

Среди них: глава Крыма Сергей Аксенов; депутат государственной Думы, бывший прокурор Крыма Наталья Поклонская; министр внутренних дел Крыма Сергей Абисов и ряд других.

Кроме персональных санкций, украинские правоохранительные органы возбудят против этих людей уголовные дела.

Граждане России, попавшие в новый украинский черный список, обвиняются в том, что притесняют журналистов, а также «душат и продолжают душить свободу слова на полуострове».

Напомним, Украина до сих пор считает Крым своей территорией, даже несмотря на то, что жители полуострова на референдуме проголосовали за выход из состава Украины и возвращение в состав РФ.

В русле информационной войны против России Украина обвиняет Москву в том, что в Крыму массово нарушаются права человека и вообще творится форменный беспредел. Однако российские власти разрешили посетить Крым множеству иностранных парламентских делегаций, чтобы те лично убедились в соблюдении прав человека в Крыму.

Все побывавшие в Крыму иностранные парламентарии отмечали то, что жить в Крыму стало несколько лучше, чем в его украинский период, а права человека там неукоснительно соблюдаются.