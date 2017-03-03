Триполи, 3 марта, 2017, 20:57 — ИА Регнум. У побережья Ливии спасены 115 мигрантов при попытке пересечь Средиземное море, еще 25 человек считаются пропавшими без вести, согласно заявлению береговой охраны Ливии, сообщает 3 марта Associated Press.

Морское побережье

Мигранты отплыли от берегов Ливии ранним утром 3 марта, сигнал бедствия поступил в 13:00 по местному времени, заявил представитель береговой охраны Ливии Аюб Гассим.

На борту затонувшей лодки находилось 140 человек, 115 мигрантов были спасены, включая шесть женщин.

С начала текущего года береговая охрана Ливии спасла более 2 тыс. мигрантов, добавил Гассим.

Напомним, по данным европейского агентства пограничного контроля, за 2016 год в Средиземном море погибли 4579 нелегальных мигрантов из Африки и с Ближнего Востока.