Тамбов, 3 марта, 2017, 20:58 — ИА Регнум. В Тамбовской области утверждена территориальная схема обращения с отходами, которая даст возможность отрасли в 2018 году перейти на новый механизм сбора и утилизации мусора, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Pixabay.com Мусорные контейнеры

Приказ об утверждении территориальной схемы по обращению с отходами, в том числе с твердыми коммунальными отходами, подписал начальник регионального управления топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Дмитрий Панков. Работа над этим началась ещё в сентябре 2016 года — регион был одним из первых в Центральном федеральном округе, где была разработана и согласована с Росприроднадзором территориальная схема обращения с отходами.

Затем данная схема была скорректирована. Для снижения тарифной нагрузки на население и организации более рациональной транспортной логистики в нее был дополнительно включен полигон в Тамбовском районе. Кроме того, расширена площадь полигона в райцентре Дмитриевка Никифоровского района. Изменение расположения участков считается существенным фактором, влияющим как на формирование тарифа, так и на условия выбора регионального оператора, отметили в управлении топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства области.

Данные процедуры требуют времени и подготовки. Потребовалось время для перевода земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель промышленного назначения. А внесение изменений повлекло пересогласование и переутверждение схемы в природоохранном ведомстве, как того требует законодательство. В противном случае конкурсная документация могла быть признана неправомерной, напоминают региональные власти.

В итоге 2 марта 2017 года Росприроднадзор согласовал новую территориальную схему обращения с отходами Тамбовской области. Сама схема — это обширный документ на 113 листах. В ней указаны места накопления отходов, количество образующихся отходов, объекты по обращению с отходами и другая информация.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, с 2018 года в России вводится новый механизм организации сбора и утилизации бытовых отходов. Для того чтобы отрасль могла заработать по-новому, необходимо провести большую подготовительную работу. В частности, утвердить территориальную схему обращения с отходами.

Напомним, шестой год подряд Тамбовщина возглавляет всероссийский экологический рейтинг, итоги которого подводит общероссийская общественная организация «Зеленый патруль».