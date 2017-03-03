Казань, 3 марта, 2017, 20:59 — ИА Регнум. Следственное управление СКР Татарии возбудило уголовное дело в отношении председателя правления ПАО «Татфондбанк», депутата Государственного Совета республики 52-летнего Роберта Мусина. Дело возбуждено в рамках расследования мошенничества в организации, сообщает пресс-служба ведомства.

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По версии следствия, сотрудники «Татфондбанка» в августе 2016 года представили в ЦБ фиктивные сведения о наличии высоколиквидного актива с целью получения кредита и последующего хищения средств. «Впоследствии полученные кредитные денежные средства в размере более 3 млрд рублей были переведены на расчетные счета аффилированных организаций ПАО «Татфондбанк», говорится в сообщении.

Уголовное дело возбуждено по ч. 4 ст.159 УК РФ («Мошенничество, совершенное в особо крупном размере»).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, 3 марта Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у «Татфондбанка». «Решение принято в связи с тем, что при неудовлетворительном качестве активов «Татфондбанк» неадекватно оценивал принятые риски», — сообщил регулятор.

Накануне райсуд Казани принял решение о заключении под стражу сроком до 2 апреля бывшего заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Сергея Мещанова. Ранее были задержаны глава управления активных операций «ТФБ Финанс» Илнар Абдульманов, руководитель отдела клиентского сервиса «ТФБ-Финанс» Рустам Тимербаев — аналогичные должности они занимали и в «Татфондбанке». Также был задержан глава инвесткомпании Тимур Вальшин. Кроме того, суд удовлетворил ходатайство следствия об аресте заместителя председателя правления ПАО «Татфондбанк» Вадима Мерзлякова.