Банжул, 3 марта, 2017, 20:39 — ИА Регнум. Новая администрация Гамбии освободила 98 заключенных, осужденных в период правления бывшего президента страны Яхья Джамме, сообщает 3 марта Reuters.

gisela braun Лица Гамбии

79 заключенных были освобождены из тюрьмы Mile 2, еще 19 человек — из других тюрем, сообщил представитель МВД Гамбии Ламин Баба Нджие.

«Помилование заключенных является частью программы по реформированию системы пенитенциарных учреждений», — заявил Нджие.

Напомним, две недели назад были помилованы 170 заключенных. Представители правозащитных организаций утверждают, что противники Джамме подвергались пыткам в местах заключения.

В прошлом месяце новый президент Гамбии Адаме Барроу отправил в отставку министра обороны Османа Баджие и руководителя исправительных учреждений страны Дэвида Колли.

Барроу вступил в должность 19 января 2017 года. До этого страной в течение 22 лет руководил президент Джамме.

Проиграв своему конкуренту на выборах в декабре 2016 года, Джамме не захотел отдавать власть, только после вмешательства войск Сенегала и Нигера он покинул страну.