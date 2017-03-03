Тамбов, 3 марта, 2017, 20:32 — ИА Регнум. В Тамбовской области усилена работа по внедрению стандарта развития конкуренции. В регионе разработан ряд документов и проведена запланированная работа с муниципалитетами, сообщили ИА REGNUM в областном управлении пресс-службы и информации.

Герб Тамбова

Данный вопрос был рассмотрен на заседании совета по внедрению стандарта развития конкуренции. Участники подвели итоги работы за 2016 год и выработали предложения на 2017-й. Было отмечено, что для региональной власти прошедший год «ознаменовался поиском потенциала экономического роста и путей развития конкуренции как важнейшего элемента реструктуризации региональной экономики», говорится в сообщении. Основным инструментом формирования и реализации конкурентной политики в регионе стал стандарт развития конкуренции в субъектах РФ, разработанный Агентством стратегических инициатив по продвижению новых проектов. Напомним, он предлагает органам власти пошаговое руководство к действию и позволяет провести структурную реформу конкурентной политики на региональном уровне. Дополнительным стимулом стало включение показателей деятельности по содействию развитию конкуренции в оценку эффективности работы глав регионов, а также региональных органов исполнительной власти.

В 2016 году в Тамбовской области в целях реализации стандарта внедрения конкуренции со всеми муниципальными образованиями заключены соглашения о взаимодействии. Утверждена «дорожная карта» по содействию развитию конкуренции на 2016−2018 годы, содержащая планы мероприятий по развитию социально значимых и приоритетных рынков и системные мероприятия по внедрению стандарта с целевыми показателями. Утвержден перечень социально значимых и приоритетных рынков области. Кроме того, на основании проведенного электронного анкетирования подготовлен мониторинг конкурентной среды на рынках товаров и услуг области. Разработана методика и сформирован рейтинг муниципальных образований по содействию развитию конкуренции и обеспечению условий для благоприятного инвестиционного климата. Во всех городах и районах области проведено дистанционное обучение ответственных лиц за внедрение стандарта развития конкуренции.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Тамбовская область в общероссийском рейтинге по уровню развития конкуренции занимает вполне достойное 34-е место. Однако губернатор Александр Никитин поставил задачу значительно улучшить позиции региона, в связи с этим в области взялись за стандарт развития конкуренции. Его основополагающими задачами являются: реализация потенциала развития рынков на региональном и муниципальном уровне и точек роста экономики, повышение качества потребительского выбора, создание условий для здоровой и добросовестной конкуренции, снижение административных барьеров и давления со стороны доминирующих участников рынка, стимулирование инноваций и уменьшение государственного сектора в экономике.