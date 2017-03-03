Архангельск, 3 марта, 2017, 20:56 — ИА Регнум. Состаялась переигровка матча «Водник» — «Байкал-Энергия». По решению Федерации хоккея с мячом России поединок проходил на нейтральном поле — в подмосковном Обухово. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе команды.

Vodnik.pro «Водник» — «Байкал-Энергия»

Оба соперники выставили на игру свои сильнейшие составы. Однако, уже на первых минутах матча полузащитник «Водника» Янис Бефус в игровом столкновении получил повреждение и на лед больше не вышел. Как показало дальнейшее развитие событий, Яниса очень не хватало при организации атак «Водника». Вслед за этим возможность открыть счет упустил капитан северян Евгений Дергаев, который с 12-метровой отметки пробил прямо во вратаря сибиряков. В дальнейшем при относительно равной игре своими возможностями лучше распорядились хоккеисты «Байкал-Энергии», которые к началу второго тайма вели в счете — 0:4.

В этой ситуации надо отдать должное архангелогородцам, которые не опустили руки. В течение короткого промежутка времени благодаря точным ударам Александра Антонова и Сергея Перминова им удалось свести преимущество гостей до минимума — 3:4. Чтобы уйти от поражения им не хватило немного везения в концовке матча.

В итоге «Водник» занял шестое место на втором этапе и в четвертьфинале встретится с «Уральским трубником». Согласно регламенту, на этом этапе соревнований игры будут проходить до трех побед одной из команд. Первые два матча пройдут в Первоуральске 9−10 марта. Ответные поединки пройдут в столице Поморья 14−15 марта. Если для выявления победителя понадобится пятый матч, то он пройдет в Первоуральске 19 марта.